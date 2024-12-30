Свеча надежды: Ханука на передовой

Благотворительный фонд помощи русскоязычным репатриантам "Яд Ицхак" совместно с волонтерским хамалем "Мама Эва" организовал большую ханукальную вечеринку на военной базе в Иудее.

В процессе подготовки мероприятия были собраны более 11 тысяч шекелей пожертвований через платформу фонда. На эти средства были приобретены и подготовлены два огромных казана плова с отборной кошерной бараниной, 44 килограмма отличного мяса для гриля, 10 килограммов холодных закусок и салатов, 48 литров безалкогольных напитков. Также были оплачены аренда и доставка музыкального оборудования для проведения вечеринки.

Диджей Зерах Вишневский, популярный стендап-комик Грег Кунин, ведущая и фотограф Анна Шац работали на волонтерских началах.

Большинство ребят на базе за время войны успели побывать и в Газе, и в Ливане, а сейчас несут свое боевое дежурство в окрестностях Хеврона, охраняя мир и спокойствие в Гуш-Эционе, поселениях Хевронского нагорья, Кирьят-Арбе и на въезде в Иерусалим.

Организуя подобные мероприятия, волонтеры стремятся поблагодарить солдат, уже больше года охраняющих наши жизни и каждый день рискующих своими. Вечеринки с танцами, развлекательной программой и вкусной едой на солдатских базах не только показывают ребятам, что мы ценим их ежедневный тяжелый труд, но и являются отличной профилактикой потенциальных посттравматических расстройств.

Фонд помощи русскоязычным репатриантам "Яд Ицхак" уже 14 лет успешно помогает вдовам, разведенным женщинам, семьям, попавшим в финансовую яму, солдатам-одиночкам, детям и взрослым, столкнувшимся с серьезными проблемами со здоровьем. Совсем недавно сотрудники фонда совместно с популярными блогерами собрали 16 тысяч шекелей на организацию свадьбы милуимника и его невесты из многодетной семьи.