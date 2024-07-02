Фотограф-натуралист Михаил Проскалов и его путешествие по заповедникам Израиля

Талантливый фотограф-натуралист Михаил Проскалов побывал в Израиле в рамках программы "Маса". Одной из обязательных частей этой программы, призванной познакомить с Государством Израиль молодых людей и пары, имеющие право на репатриацию по Закону о Возвращении, является стажировка в израильских компаниях и организациях. Михаил Проскалов признался, что мечтает стажироваться в Управлении заповедников и парков. Ему предлагали немало других вариантов, но он настоял именно на работе в заповедниках.

Представительница программы "Маса" связалась с Управлением заповедников и парков и рассказала о талантливом участнике. В Управлении разглядели талант и профессионализм Михаила и зарегистрировали его волонтером организации. Его куратором в Управлении заповедников и парков стала Дина Розенталь, и вместе они начали составлять маршрут путешествия по самым волшебным местам Израиля. Результат этого путешествия стал впечатляющим: Михаил сделал великолепные фотографии в 15 заповедниках и национальных парках страны с самых северных и до самых южных.

Во время этих поездок Дина Розенталь смогла узнать о новом волонтере больше. Михаил Проскалов приехал в Израиль из Санкт-Петербурга, а вырос он в Республике Карелия. В программе "Маса" он участвовал вместе с женой. Сам Михаил не еврей, и об Израиле он почти не знал, поэтому решил использовать предоставленную программой возможность познакомиться с нашей страной.

"Как только я впервые взял в руки камеру, я начал путешествовать по увлекательным местам, забирался на крыши башен, фотографировал землю из окна вертолета, видел, как создают золотые слитки и плавят руду, – рассказал Михаил Проскалов. – В последние годы я изучаю наш мир, снимаю его на фотографии и видео, делюсь своими работами в социальных сетях или передаю их для профессионального использования".

По словам Михаила, в Израиле ему хотелось, прежде всего, побывать в пустыне. Уже через пару дней после прибытия он начал искать интересные места. Еще в сентябре ему удалось побывать в Мицпе-Рамоне и поснимать кратер Рамон: это был фотопоход с палаткой и парой банок консервов тунца с собой. Ночью он сделал восхитительные снимки Млечного Пути, затем снял восход солнца над пустыней, и во время похода по туристической тропе он сфотографировал информационный щит Управления заповедников и парков. Он понял, что стажировку проходить хочет именно здесь.

"Несмотря на разразившуюся войну, я не уехал из Израиля, как многие другие участники нашей программы, и решил остаться и сделать как можно больше снимков, – поделился Михаил Проскалов. – Мы побывали в национальных парках и заповедниках, в которые я едва ли смог бы попасть, даже проживи я в Израиле несколько лет. Мне выпала честь узнать эту страну изнутри. Во время стажировки я успел и попутешествовать по Израилю, и поучаствовать в жизненно важной работе Управления заповедников и парков – в сохранении и защите природы. Мы помогали чистить черепаший пляж в национальном парке "Бейт-Янай", а на следующий день мы наблюдали за кекликами, любовались безумно красивым цветением анемонов в национальном парке "Бейт-Гуврин" и даже видели археологические раскопки в парке "Бейт-Лахиш".

Михаил отметил, что ему было приятно познакомиться с Израилем, стать его частью хотя бы на короткое время, и оставить несколько фотографий этой прекрасной и сильной страны. "Надеюсь, в ближайшем будущем я вернусь в Израиль и продолжу открывать для себя и новые места", – сказал Михаил Проскалов. Перед отъездом из Израиля по завершении программы он сказал, что будет рад продолжить фотографировать израильскую природу, если у него появится такая возможность.

Директор отдела волонтерства в Управлении заповедников и парков Шарон Голан рассказала, что Михаил прибыл с очень высокой мотивацией и огромной любовью к пейзажам и природе Израиля. "Я очень горжусь всеми нашими волонтерами: тем временем, которое они вкладывают в работу нашей организации, их профессионализмом, энергией и мотивацией, – отметила Голан. – Вместе с Михаилом мы определили для него задачу, которая подходила его желанию и любви к природе и фотографии, и нашим потребностям запечатлеть израильскую природу. Это был замечательный опыт для нас, и я рада, что Управление заповедников и парков стало частью его связи с Израилем. Мы очень высоко ценим работу наших волонтеров и гордимся расширением сотрудничества с ними в сфере защиты природы".