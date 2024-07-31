Центральное статистическое бюро опубликовало данные о репатриации за 2023 год, в соответствии с которым в Израиль прибыли 46033 новых гражданина, что на 38,4% меньше, чем в 2022 году. Снижение произошло, главным образом, за счет значительного уменьшения количества репатриантов из Украины: если в 2022 году их было 14656 человек, то в 2023 году из Украины репатриировался всего 2901 человек.

Тем не менее, 2023 год стал вторым годом по количеству репатриантов с 2000 года, на первом месте с рекордными показателями стал 2022 год, год начала развязанной Россией войны в Украине. Всего с момента создания Государства Израиль репатриировались 3460000 человек, и 47% из них репатриировались с 1990 года.

В 2023 году в Израиль прибыли 46033 новых репатриантов. 83,6% из них прибыли из стран бывшего советского блока, в основном, из России – 73% от общего количества приехавших в прошлом году в Израиль репатриантов прибыли из России. 4,6% репатриантов прибыли из Украины, 4,1% – из Беларуси. 5,3% репатриантов прибыли из США и 2,2% – из Франции.

Средний возраст репатриантов выше среднего возраста по Израилю – так, средний возраст репатриантов 2023 года составлял 35,3 лет. 50,4% прибывших в 2023 году репатриантов – женщины, 49,6% – мужчины. Таким образом, на каждую тысячу репатрианток прибыли 983 репатрианта.

78,2% репатриантов 2023 года отучились 13 и более лет, таким образом, нынешняя волна репатриации это высокообразованные люди. 67,1% репатриантов до переезда в Израиль работали в профессиях, требующих академического образования, 33,7% из них обладают профессиями в области юриспруденции, социологии и культуры, а 26,6% – в области точных и инженерных наук.

При изучении темпов репатриации по месяцам наименьшее количество репатриантов прибыли в Израиль в период пандемии коронавируса, а с начала войны в Украине в марте 2022 года произошел резкий рост репатриации. После "черной субботы" 7 октября и начала войны "Железные мечи" темпы репатриации вновь снизились, и в период с октября по декабрь 2023 года в Израиль приезжали, в среднем, 1,6 тысячи репатриантов в месяц. В первой половине 2024 года эта тенденция выправилась, и сейчас средние темпы репатриации в Израиль составляют 2,7 тысячи "олим" в месяц.

В 2023 году больше всего репатриантов прибыли в Израиль из России, США, Украины, Беларуси и Франции. Более половины из них (64,2%) сразу прибывали в качестве репатриантов, и около трети (35,8%) приехали в статусе туристов и изменили свой статус на репатриантский уже на территории Израиля через МВД.

Наибольшее количество репатриантов прибыли из России – 33116 человек, или 73% от общего количества репатриантов 2023 года. Далее следуют: США (2413 "олим", или 5,3%), Украина (2091 и 4,6%), Беларусь (1840 и 4,1%) и Франция (1006 репатриантов, или 2,2% от общего количества "олим"). На 85,7% снизилось количество репатриантов из Украины – если в 2022 году их прибыло 14656 человек, то в 2023 году всего 2091.

18,4% прибывших в 2023 году репатриантов – дети от рождения до 14 лет, 71,6% – в возрастной категории от 15 до 64 лет, и 10% – в возрасте 65 лет и старше.

50,4% прибывших 2023 году репатриантов – женщины, 49,6% – мужчины. Медианный возраст прибывших женщин – 36,1 лет, что выше медианного возраста прибывших мужчин – 34,4 лет. 63,9% репатриантов и 61,5% репатрианток состоят в браке. 29,9% мужчин не женаты, 24,2 женщин – не замужем. 8,9% женщин и 5% мужчин разведены. 5,5% женщин-репатрианток, прибывших в 2023 году, были вдовами, и 1,2% мужчин были вдовцами.

Больше всего репатриантов 2023 года поселились в Тель-Авиве – 12206 человек. В центре Израиля поселились 9952 репатрианта, Хайфу избрали своим новым домом 9308 репатриантов, на юге Израиля поселился 5241 репатриант, на севере – 4735, и в Иерусалиме – 3680. 911 репатриантов поселились в Иудее и Самарии.

Подавляющее большинство репатриантов 2023 года поселились в городах, численность населения которых превышает 2000 человек (97,4% от общего количества репатриантов). 2,6% репатриантов избрали населенные пункты сельского типа.

Две трети прибывших в Израиль в 2023 году репатриантов, а именно 65,6%, поселились в девяти крупнейших городах страны – Тель-Авив – Яффо выбрали 6993 репатрианта, или 15,2% от общего количества "олим", 6591 человек поселился в Хайфе (14,3%), 4823 (10,5%) – в Нетании, 3063 (6,7%) – в Иерусалиме, 2954 (6,4%) в Бат-Яме, 1910 (4,1%) в Ашдоде, 1348 (2,9%) в Ришон ле-Ционе, 1338 (2,9%) в Нагарии и 1170 (2,5%) – в Беэр-Шеве.

Уровень образования репатриантов 2023 года был выше, чем годом ранее. 78,2% репатриантов в возрасте 15 лет и старше отучились 13 и более лет (для сравнения – в 2022 году таких было 71,5%). 14,1% отучились 11-12 лет (22,8% в 2022 году), и 7,7% репатриантов учились до 10 лет (5,7% годом ранее). Из отучившихся 13 и более лет 40,3% отучились 16 и более лет (41% в 2022 году).