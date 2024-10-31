В Ашдоде открыта мемориальная роща в память о погибших 7/10 и во время войны

В Ашдоде создана мемориальная роща в память о жителях города, погибших 7 октября 2023 года в результате нападения террористов из Газы и в ходе войны "Железные мечи". Реализация проекта была осуществлена по согласованию с семьями погибших.

Мемориал был открыт 29 октября 2024 года. В церемонии участвовали семьи погибших, президент Израиля Ицхак Герцог и мэр Ашдода Ихиель Ласри.

Мемориальная роща "Место в сердце", расположенная на вершине центрального парка Ашдод Ям, увековечивает память 48 погибших ашдодцев.

На полированной скале, имитирующей огромную гальку и установленной у входа на площадку, выгравированы имена всех павших. От этой скалы дорога ведет в мемориальную рощу, где высажены 48 деревьев – по числу погибших. У каждого из них есть свой уголок, свое дерево, своя круговая скамейка вокруг него, и стойка с портретом и бар-кодом – на интернет-страницу с полной информацией о человеке и воспоминаниями о нем членов семьи. Информация по всем погибшим была собрана сотрудниками и волонтерами городского архива.