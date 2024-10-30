Предоставление бесплатной юридической помощи по делам о дискриминации продлено на пять лет

Министерство юстиции сообщило о продлении временного распоряжения о предоставлении населению бесплатной юридической помощи в судебных процессах по делам о нарушении закона о запрете дискриминации в товарах, услугах и в доступе в общественные места. Продление действия временного распоряжения, принятого изначально в 2018 году, было утверждено накануне на пленарном заседании Кнессета.

Временное распоряжение ("ораат шаа") было принято по итогам работы комиссии под руководством Эми Пальмор, расследовавшей проблему систематической дискриминации эфиопской общины в различных сферах жизни в Израиле. Комиссия была создана после массовых протестах эфиопской общины в 2015 году после инцидента с избиением военнослужащего эфиопского происхождения полицейскими.

В числе рекомендаций комиссии было также предоставление бесплатной юридической помощи жертвам дискриминации. Закон о запрете дискриминации в товарах, услугах и доступе в общественные места запрещает дискриминацию по признакам расовой принадлежности, религии, национальности, страны происхождения, пола, сексуальной ориентации, мировоззрения, партийной принадлежности, личного и семейного статуса, родительства, возраста и места жительства.

В соответствии с утвержденным Кнессетом решением, временное распоряжение о предоставлении бесплатной юридической помощи в судебных процессах жертвам дискриминации будет продлено на три года с опцией последующего продления еще на два года. В течение последних лет в службу юридической помощи поступали сотни жалоб и десятки просьб о юридической помощи по поводу дискриминации и расизма, в числе обращавшихся были представители всех слоев израильского общества, всех религиозных, расовых и национальных категорий.

В частности, были поданы иски против владельца цимера на севере, отказавшегося сдавать цимер молодому человеку эфиопского происхождения, против автобусной компании, водители которых отказывались брать детей эфиопского происхождения, против компании "Эль-Аль" за дискриминацию друзов и арабов, и многие другие.

Подать жалобу в отдел по борьбе с расизмом при министерстве юстиции можно по ссылке: www.gov.il/he/service/complaint-about-racism. Обратиться с просьбой о получении бесплатной юридической помощи от министерства юстиции можно по ссылке: www.gov.il/he/service/legal_aid_application.