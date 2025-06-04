‏Новая схема телефонного мошенничества: "не прошел платеж в больничную кассу"

По сообщениям русскоязычных израильтян, телефонные мошенники начали применять новую уловку. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками больничной кассы или банка, и сообщают, что последний платеж по распоряжению "ораат-кева" не прошел. Под предлогом срочности они настаивают на немедленных действиях со стороны получателя звонка.

В одном из недавних случаев потенциальной жертве позвонили накануне праздника Шавуот. Мошенники сообщили, что платеж якобы не прошел, и продиктовали номер "центрального отделения банка", куда, по их словам, необходимо срочно перезвонить до 12:00, пока учреждение еще работает. Указанный номер оказался обычным израильским мобильным телефоном – предположительно, зарегистрированным на подельников, которые выманивают у жертв данные банковских карт.

Помните: официальные организации не требуют срочных действий по телефону. Никогда не перезванивайте по номерам, продиктованным вам неизвестными – проверяйте контактную информацию только через официальные сайты.

Обязательно предупредите своих близких, особенно пожилых родственников: мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, делая их всё более убедительными.