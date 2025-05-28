"Я сбил беременную, нужны деньги": пенсионерка из Петах-Тиквы едва не стала жертвой мошенников

Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг рассказал об очередном случае телефонного мошенничества, жертвой которого едва не стала 84-летняя жительница города. Лишь благодаря бдительности водителя такси, которого мошенники пытались использовать в качестве курьера для перевозки обманом выманенных у пенсионерки наличных, преступление удалось предотвратить. Интересно, что позднее сообщившая об этом случае полиция утверждает, что деньги пострадавшей были возвращены исключительно благодаря усилиям правоохранительных органов, с самого начала державших этот инцидент в поле зрения. Мы приведем обе версии событий.

По сообщению мэра Петах-Тиквы, у водителя такси возникли подозрения после того, как он получил от пожилой женщины для заказанной доставки посылку, включающую деньги и личные вещи. Таксист обратился в полицию и передал полученные вещи полицейским. "Полиция взяла посылку, однако не знала, как идентифицировать отправительницу", – сказано в сообщении Рами Гринберга.

В розыске пострадавшей задействовали муниципальный "Золотой патруль" – "Сайерет Заав": ею оказалась жительница хостеля для пенсионеров. В деликатной беседе женщина призналась, что стала жертвой телефонного мошенничества (по какой-то причине и в сообщении мэра Петах-Тиквы, и в сообщении полиции приводится термин "литовское мошенничество" – "окец литаи", хотя обычно в таких случаях применяется термин "окец руси", "русское мошенничество, русская афера").

Пожилая женщина призналась: ей позвонили и заявили, что ее дочь попала в аварию и нуждается в медицинском лечении, за которое нужно заплатить наличными и немедленно. Женщина опознала предметы в посылке – подушку, одеяло и сумку, и расплакалась от облегчения. Ожидается, что вскоре полиция вернет ей и деньги.

В сообщении полиции сказано, что "в рамках целенаправленной деятельности отдела по борьбе с мошенничеством в Южном округе в борьбе с явлением "литовской аферы" следователи полиции предотвратили попытку изощренного мошенничества и смогли перехватить деньги, украденные у жертвы преступления, 84-летней жительницы Петах-Тиквы".

Полиция сообщает: русскоговорящие преступники связались с жертвой и представили ей ложные сведения о том, что ее ребенок якобы вовлечен в ДТП, в котором сбил беременную женщину. Мошенники утверждали, что необходимо перевести 200 тысяч шекелей для оплаты лечения пострадавшей и финансирования услуг частного детектива.

В полиции подчеркивают, что во время разговора подозреваемые непрерывно держали пожилую женщину на линии, чтобы помешать ей проверить информацию или связаться с сыном. По их указанию она передала сумму в 20 тысяч шекелей наличными водителю такси, который был послан к ее дому для передачи первого платежа. "Благодаря быстрым и целенаправленным действиям полиции водитель такси был обнаружен как раз перед тем, как должен был передать сумку с деньгами. Сумма была изъята и полностью возвращена жертве представителями полиции", – указано в сообщении пресс-службы полиции.

В дополнение к этому полиция провела специальную разъяснительную беседу с русскоговорящими жильцами хостеля, где проживает пострадавшая: полицейские разъяснили пожилым людям, какими методами действуют мошенники. Как правило, мошенники действуют из-за границы, но они сотрудничают и с местными гражданами.

Явление мошенничества, известного под названиями "русская афера", "литовская афера" и "мошенничество инвесторов" включает изощренные методы обмана, осуществляемые русскоговорящими организованными преступными группировками, происходящими, в основном, из Украины, России и Восточной Европы. Мошенники создают у жертвы ложное впечатление, что они являются сотрудниками правоохранительных органов или финансовых учреждений.

Мошенники используют для обмана передовые технологии. Мошенники оказывают психологическое давление на жертву, предоставляя ложную информацию о дорожных авариях или каких-либо финансовых проблемах, и убеждают жертву перевести крупные суммы денег. Для перевода денег мошенники иногда вовлекают израильских посредников.