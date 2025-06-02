Внимание, мошенничество: в соцсетях распространяется реклама "программы выплат" для израильтян

В социальных сетях, в частности в Facebook, распространяется мошенническая реклама "программы выплат" якобы от министерства соцобеспечения, "доступная для всех жителей Израиля".

Мошенники используют дизайн израильских государственных сайтов, предлагая "проверить, имеешь ли ты право" на выплаты от министерства соцобеспечения. При этом утверждается, что такие выплаты могут получить репатрианты, пенсионеры, неполные семьи и другие категории граждан.

Министерство социального обеспечения Израиля или какое-либо другое министерство или ведомство Израиля не сообщали о наличии таких программ. "Проверка прав" может привести к тому, что доверчивые граждане станут жертвами мошенников – и не только не получат никаких денег, но и лишатся средств к существованию.

Настоятельно рекомендуем: не кликать ни по каким ссылкам в этой и подобной рекламе, не предоставлять никаких личных данных.

К сожалению, администрация соцсетей, включая Facebook, не предпринимает достаточных действий против мошеннической рекламы и, как правило, в ответ на обращения граждан об очевидном мошенничестве пишет, что никаких нарушений не обнаружено.

Редакция Newsru.co.il многократно писала о мошеннической рекламе в Facebook. В частности, в апреле мы сообщали о мошеннической рекламе, в которой утверждалось, что министерство алии и интеграции якобы запустило новую программу "Доступное жилье", позволяющую "закрыть машканту всего за 1-2 года".