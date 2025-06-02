x
02 июня 2025
|
последняя новость: 11:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2025
|
02 июня 2025
|
последняя новость: 11:51
02 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Внимание, мошенничество: в соцсетях распространяется реклама "программы выплат" для израильтян

Мошенничество
Соцсети
время публикации: 02 июня 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 11:53
Внимание, мошенничество: в соцсетях распространяется реклама "программы выплат" для израильтян

В социальных сетях, в частности в Facebook, распространяется мошенническая реклама "программы выплат" якобы от министерства соцобеспечения, "доступная для всех жителей Израиля".

Мошенники используют дизайн израильских государственных сайтов, предлагая "проверить, имеешь ли ты право" на выплаты от министерства соцобеспечения. При этом утверждается, что такие выплаты могут получить репатрианты, пенсионеры, неполные семьи и другие категории граждан.

Министерство социального обеспечения Израиля или какое-либо другое министерство или ведомство Израиля не сообщали о наличии таких программ. "Проверка прав" может привести к тому, что доверчивые граждане станут жертвами мошенников – и не только не получат никаких денег, но и лишатся средств к существованию.

Настоятельно рекомендуем: не кликать ни по каким ссылкам в этой и подобной рекламе, не предоставлять никаких личных данных.

К сожалению, администрация соцсетей, включая Facebook, не предпринимает достаточных действий против мошеннической рекламы и, как правило, в ответ на обращения граждан об очевидном мошенничестве пишет, что никаких нарушений не обнаружено.

Редакция Newsru.co.il многократно писала о мошеннической рекламе в Facebook. В частности, в апреле мы сообщали о мошеннической рекламе, в которой утверждалось, что министерство алии и интеграции якобы запустило новую программу "Доступное жилье", позволяющую "закрыть машканту всего за 1-2 года".

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2025

"Я сбил беременную, нужны деньги": пенсионерка из Петах-Тиквы едва не стала жертвой мошенников
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 26 мая 2025

С февраля компании связи обязаны блокировать звонки с "подмененных" номеров. Интервью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2025

Подано обвинение против участника мошенничества, жертвами которого стали русскоязычные старики
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2025

Врач, адвокат и сотрудница "Битуах Леуми" задержаны по подозрению в мошенничестве
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 10 апреля 2025

Внимание, мошенничество: в соцсетях распространяется ложь о программе "Доступное жилье"