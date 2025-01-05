Объявлен сбор средств на подводный памятник погибшим бойцам разведроты "Гивати"

Родители бойца разведроты бригады "Гивати" Эйтана Карлсбруна, погибшего вместе с сослуживцами в июне 2024 года в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы, объявили сбор средств на необычный памятник.

Речь идет о памятнике не только Эйтану, но и всем другим погибшим бойцам "Сайерет Гивати", который планируется установить под водой, на морском дне. Такое решение было принято, потому что Эйтан, как и многие его товарищи, очень любил море, нырял, катался на серфе и сапе, хорошо плавал. К этому памятнику в дальнейшем можно будет подплыть с аквалангом или без оборудования, а также на серфе или сапе.

В июне 2024 года в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы, погибли офицер и четверо бойцов разведроты бригады "Гивати": майор Таль Пшебильски-Шаулов, 24 года, из Гедеры, командир роты; старший сержант Эйтан Карлсбрун, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут; сержант Альмог Шалом, 19 лет, из кибуца Хамадия; сержант Яир Левин, 19 лет, из Гиват Харель, сержант Яир Ройтман, 19 лет, из Карней-Шомрона (умер от полученных ранений). В том же бою еще один офицер и трое бойцов разведроты бригады "Гивати" получили тяжелые ранения. Еще один боец ​​получил ранение средней степени тяжести.

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