Жители Иерусалима, желающие провести гражданское захоронение, могут это сделать лишь в Беэр-Шеве

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре обсудила в среду, 5 марта, проблему гражданских захоронений в Израиле. В соответствии с представленными на комиссии данными, в Израиле все больше людей выбирают вариант альтернативного (гражданского) захоронения, не связанного с консервативными иудейскими обрядами. И хотя закон о праве на гражданские похороны принят почти 30 лет назад, гражданских кладбищ в стране крайне мало.

По состоянию на начало 2025 года, в Израиле действуют 36 похоронных компаний с действующими лицензиями, которые проводят гражданские захоронения. В мошавах и кибуцах существуют 16 похоронных организаций, имеющих лицензию на погребение местных жителей.

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") выплачивает пособие на похороны (напрямую похоронной компании) за каждого умершего, о котором сообщается в министерство по делам религий: именно оно отвечает за похороны в Государстве Израиль.

В 2024 году количество людей, выбравших гражданское захоронение, составило 2299 человек. Для сравнения, в 2020 году лишь 1675 человек избрали гражданские похороны. Представитель министерства по делам религий Ицхак Ишай заявил в ходе заседания, что в Израиле ежегодно умирают около 50 тысяч человек. Он подчеркнул, что представляемое им ведомство делает все возможное, чтобы предоставить каждому человеку в Израиле услуги по захоронению по его желанию и желанию его близких.

В министерстве по делам религий совместно с "Битуах Леуми" и похоронными организациями действует информационный центр *0120, позвонив в который, можно получить всю необходимую информацию и заказать бесплатно услугу по доставке тела умершего на кладбище. "К сожалению, существуют частные компании, которые эксплуатируют граждан, взимая тысячи шекелей за транспортировку умерших, и это неправильно, – подчеркнул он. – Мы делаем максимум, чтобы обеспечить доставку умершего к месту захоронения наиболее быстрым и подобающим способом, предоставляя услуги как евреям, так и не евреям".

Он признал, что в Израиле существует проблема с доступностью мест для гражданского захоронения, особенно в Иерусалиме, но над этой проблемой работают. Жители Тель-Авива могут быть похоронены на кладбище "Менуха Нехона" в Петах-Тикве. По словам представителя министерства по делам религий, "Хевра Кадиша" позволяет семьям умерших проводить любую церемонию, и не вмешивается в процесс.

Однако глава ассоциации "Хидуш" адвокат Ури Регев в своем выступлении заявил, что министерство по делам религий негативно относится к закону о праве на гражданские похороны, и выдает лицензии на гражданские похороны ортодоксальным компаниям и организациям. В большинстве мест не предлагают альтернативную похоронную церемонию и финансирование гроба, отметил он, и привел пример, когда в Иерусалиме скончался консервативный раввин, желавший быть похороненным по гражданскому обряду, его пришлось похоронить в Беэр-Шеве, а не в Иерусалиме – что унизительно и недостойно.

Представитель Израильского центра религиозной деятельности IRAC Терри Хендин подчеркнул: "Возможность захоронения в Иерусалиме в соответствии со своей верой – крайне важно. Израиль это страна репатриантов и иммигрантов, в Израиль приезжают люди со всего мира, представляющие весь спектр культур, и возможность захоронения должна подходить всем. Многие люди в Израиле чувствуют, что им навязывают религиозные церемонии, когда они женятся и когда их хоронят. Культурные различия между реформистскими семьями и предлагаемыми "Хевра Кадиша" способами захоронений – причина для возможности свободного гражданского захоронения в Израиле. Еврейская традиция разнообразна, и нельзя отвергать различные течения".

Подводя итоги заседания, председатель комиссии Гилад Карив попросил от министерства по делам религий на следующее заседание представить данные о финансировании захоронений в гробу и обо всех похоронных компаниях, осуществляющих гражданские захоронения. "Я хочу убедиться, что "Хевра Кадиша" по всей стране позволяет супругам-неевреям быть похороненными рядом со своими супругами-евреями", – подчеркнул он.