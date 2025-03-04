В Кнессете представили реформу по упрощению процедуры получения лицензий для репатриантов

На заседании министерства алии, абсорбции и диаспоре во вторник, 4 марта, была представлена реформа, которая должна существенно облегчить получение репатриантами профессиональных лицензий еще до их прибытия в Израиль.

Речь идет о реализации решения правительства от 16 февраля, предусматривающего упрощение процедуры признания профессиональной квалификации для бухгалтеров, инженеров, электриков, архитекторов, учителей, геодезистов, инвестиционных консультантов, страховых агентов и ветеринаров.

Ожидается, что благодаря реформе на рынок труда в Израиле в ближайшие годы выйдут более 15 тысяч квалифицированных специалистов, и реализация реформы принесет дополнительно 3,8 миллиарда шекелей в государственную казну.

В рамках реализации реформы планируется создать специальное приложение для новых репатриантов и тех, кто заинтересован в репатриации в Израиль, это приложение поможет с поиском важной информации и необходимых контактов. Будет также развиваться онлайн-платформа для подачи документов.

Министерство алии и интеграции продолжит проводить регулярные ярмарки вакансий для репатриантов: в ходе заседания представители министерства сообщили, что на следующей неделе ожидается ярмарка вакансий с участием 270 врачей-евреев из Северной Америки.