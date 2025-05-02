Помочь Израилю после пожаров: посадка деревьев, вода для животных

В результате сильных пожаров в центральной части Израиля в последние дни выгорели примерно 20 тысяч дунамов лесов, рощ и открытых пространств. Парк "Канада" выгорел практически полностью. После такого серьезного пожара многие люди задаются вопросом: как можно помочь природе восстановиться.

Еврейский национальный фонд ("Керен Кайемет ле-Исраэль") проводит плановые работы по восстановлению и расширению израильских лесов. Специалисты ККЛ обладают огромным опытом, они проводят разборку завалов и уборку мусора, а затем высаживают новые деревья, чтобы на месте сгоревших лесов и парков появились новые.

Еврейскому национальному фонду можно и нужно помочь в этом важном деле: вы можете внести пожертвование на проект "Посадите свое дерево в Израиле". Финансирование одного саженца обойдется вам всего в 36 шекелей. Безусловно, вы можете подарить Израилю и больше, чем одно дерево.

Проект дает возможность выбрать, где именно будет посажено ваше дерево – лес Иерусалимского округа и лес Эштэоль, пострадавшие от недавних пожаров, находятся в центральном округе. Но конечно, вы можете выбрать и другие районы Израиля.

ККЛ это признанная Налоговой службой организация, поэтому ваши пожертвования будут учитываться при возврате налогов (не забудьте сохранить квитанцию). Кроме того, Еврейский национальный фонд вышлет вам сертификат с выражением признательности за ваш вклад в посадку деревьев в Израиле.

Гибель деревьев – не единственная трагедия, произошедшая в результате пожаров. Огнем были охвачены значительные территории, на которых обитают различные животные, рептилии и птицы. В ближайшие дни в службу помощи диким животным при Управлении природы и парков ("Рашут а-тева ве а-ганим") будут поступать пострадавшие.

Если вы сталкиваетесь с диким животным, птицей или земноводным, находящимся в бедственной ситуации – обязательно свяжитесь с Управлением природы по телефону *3639.

Жителей населенных пунктов, расположенных в окрестностях пострадавших территорий, просят поставить на улице емкости с водой: лишенные своего места обитания, сбежавшие от пожаров животные и птицы прежде всего нуждаются в воде. В ближайшие недели возможно появление диких животных, выгнанных пожаром, на территории населенных пунктов. Если это произошло, обратитесь по телефону *3639 и сообщите в Управление природы и парков, так вы убережете животных от гибели под колесами машин.