Запретив частным ульпанам онлайн-уроки, министерство алии без тендера выбрало одну компанию

Министерство алии и интеграции в одностороннем порядке прекратило предоставлять новым репатриантам ваучеры для оплаты частных ульпанов, в то время как государственные ульпаны действуют далеко не во всех городах и работают исключительно в утренние и дневные часы, что крайне неудобно работающим или отмечающимся в Госслужбе трудоустройства "олим".

Кроме того, министерство запретило частным ульпанам проводить уроки в онлайн-режиме на платформе ZOOM и подобных ей, еще более усложнив для репатриантов изучение иврита. Частные ульпаны пытаются решить проблему путем переговоров, прежде чем обращаться в суд.

Во вторник, 7 мая, в Кнессете состоялось заседание комиссии по алие, интеграции и диаспоре под председательством депутата Одеда Форера ("Наш дом Израиль"), посвященное теме ульпанов. В ходе этого заседания стали известны факты, которые могут объяснить причину запрета онлайн-преподавания.

В соответствии с озвученными в начале заседания комиссии данными, после подписания соглашения о присоединении учителей ульпанов к образовательной программе "Офек Хадаш" , которое позволило нанять квалифицированных учителей, были привлечены 39 новых учителей иврита, и дефицита кадров в государственных ульпанах в настоящий момент нет. Сократилось и время ожидания учебы в государственных ульпанах. С подписания вышеназванного соглашения в 2023 году ульпаны закончили 10352 репатрианта, однако сейчас из-за снижения темпов репатриации в министерстве алии и интеграции опасаются, что будет некого учить.

1 июня 2024 года вступает в действие временное распоряжение ("ораат шаа"), касающееся государственного финансирования частных ульпанов посредством ваучеров. Существующие ваучеры будут продлены до 31 августа 2024 года, а не до 31 декабря 2024 года, как просили по итогам предыдущего заседания комиссии по этому вопросу. В соответствии с новым распоряжением, в учебных классах ульпанов будет минимум 12 человек, длительность курса составит 200 часов, и стоимость ваучера составит 4000 шекелей.

Однако существенная проблема остается нерешенной: министерство алии и интеграции запретило частным ульпанам проводить уроки онлайн. В ходе заседания комиссии заместительница генерального директора министерства алии и интеграции Сиван Гольдштейн Абар сообщила, что возможность учить иврит в ZOOM у новых репатриантов все же существует, вернее, будет существовать: после Песаха были опубликованы новые распоряжения, которые начнут действовать с 1 июня.

В соответствии с ними, новые репатрианты смогут получить ваучер на уроки иврита в частном ульпане после того, как завершат обучение ивриту на базовом уровне в ульпане государственном. Она подчеркнула, что министерство при помощи компании "Сафа Ахат" ("Один язык") создает модель обучения, включающую учебные классы на платформе ZOOM: по словам Сиван Гольдштейн Абар, у этой компании есть уникальные программные возможности, и поэтому она получила освобождения от участия в тендере.

Представляющий интересы частных ульпанов адвокат Иегошуа Либерман отметил проблематичность того факта, что министерство запретило частным ульпанам проводить онлайн-занятия. Он подчеркнул, что частные ульпаны надеются решить конфликт путем переговоров, прежде чем обратятся в суд в связи с дискриминирующими решениями министерства.

Представители ульпанов раскритиковали программу министерства алии и интеграции, отмечая, что она нереалистична и не адаптирована под нужды репатриантов. Прежде всего, программа не позволит репатриантам использовать ваучеры для обучения онлайн. Кроме того, озвученное министерством требование о группах по 12 человек с одним уровнем владения языка если возможно в крупных городах, абсолютно недостижимо на периферии.

Резюмируя заседание, председатель комиссии депутат Одед Форер выразил мнение, что в результате резкого роста антисемитских настроений в мире, уровень репатриации в Израиль значительно вырастет, и государство должно быть готово к этому уже в ближайший год. Он подчеркнул, что запрет онлайн-обучения абсолютно нелогичен. Для некоторых репатриантов обучение в частных ульпанах удобнее, а для некоторых из них только такое обучение и возможно, поскольку частные ульпаны предоставляют обучение в маленьких группах и с гибкими часами занятий.

Форер выразил удивление тем фактом, что у министерства алии и интеграции есть единственный поставщик услуг, которому разрешено проводить онлайн-уроки, в то время как частным ульпанам, обучающим по ваучерам, этот формат обучения запрещен. Он подчеркнул, что необходимо разрешить частным ульпанам обучать ивриту и в более коротких программах, а не только по 200 учебных часов. Одед Форер также подчеркнул необходимость предоставления услуг ульпанов по всей стране с упором на города периферии.