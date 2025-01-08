Хореограф Лариса Шилина избита в Ашдоде: полиция ведет расследование

Лариса Шилина – хореограф ашдодского шоу-театра "Антре", педагог с огромным стажем, интеллигентная и обожаемая своими учениками и их родителями – была избита в первый день нового года, 1 января, когда убирала листья из забившихся стоков на крыше студии театра. Студия вот уже 12 лет размещается в общественном бомбоубежище, выделенном городскими властями специально для этих целей. Именно там произошло нападение, которое потрясло ашдодцев.

На крыше здания после сильных дождей всегда возникает затопление: ветки и листья, упавшие с деревьев, забивают стоки. Предотвратить протекание потолков довольно просто – нужно убрать листья из всех четырех стоков на крыше здания и спустить собравшуся на крыше воду. Лариса Шилина делает это сама вот уже несколько лет: задача это несложная, а муниципальных служащих ждать долго. Так было и первого января – Лариса беспокоилась, что вода от выпавших накануне дождей наверняка застоялась на крыше бомбоубежища, и ей очень не хотелось портить детям репетиции перед приближающейся премьерой мюзикла, которая состоится 12 января на самой большой сцене Ашдода, в Центре сценических искусств.

"Мы всегда ухаживаем за этой территорией, – пояснила Лариса Шилина в беседе с Newsru.co.il. – У нас одно из бомбоубежищ, которыми весь город гордится, его всем показывают, и во время войны мы его открываем, и у нас там ночуют люди. Для нас это второй дом".

В тот день Лариса убрала листья из четырех сточных отверстий, чтобы, как обычно, спустить скопившуюся на крыше воду. Это увидел молодой парень, проживающий в соседнем доме в квартире с палисадником. По словам хореографа, сливающаяся вода даже не задевала его палисадник, она сливалась на землю за его территорией на траву. Тем не менее, парень начал на Ларису кричать, а когда она начала объяснять, что ничего опасного она не делает, и что вода высохнет уже через несколько минут – парень залез на крышу.

Лариса, по ее словам, восприняла это как дополнительную возможность объяснить неверно понявшему ситуацию человеку происходящее, показала сточную трубу, объяснила, что она ее не устанавливала, и эта труба исправно исполняет свои функции вот уже 12 лет. "Он начал кричать, бить по этой трубе, требовать поднять ее наверх, чтобы вода перестала литься, – рассказала Шилина. – Он подошел ко мне вплотную и начал махать на меня руками, и когда я попросила убрать руки, и это была моя единственная фраза – он развернулся и ударил меня в глаз".

Покачнувшись, Лариса ухватилась за швабру, которой она сгребала листья, и тогда нападавший перехватил швабру и начал бить ей хореографа – по груди, по туловищу, по ребрам. Женщина продолжала держаться за швабру: все происходило почти вплотную к краю крыши, и она попросту боялась упасть. Еще более разозлившись, парень вновь размахнулся и ударил ее кулаком в плечо. Лариса упала – к счастью, не с крыши.

"Я была в таком шоке, просто не понимала, что происходит, – признается она. – Это было в полуметре от края крыши, я боялась упасть вниз, боялась удариться головой. Я ведь была в домашней одежде, я приехала туда на 10-15 минут проверить, что происходит. Ведь мы готовимся к новогоднему спектаклю, у меня в зале лежали коробки с конфетами для подарков, я переживала, что их зальет водой, и все испортится".

У Ларисы заплыл глаз, она была испугана и начала рыдать. Она позвонила в полицию, а затем позвонила дочерям. Первым приехал ее зять на мотоцикле, к тому времени нападавший уже успел спуститься с крыши, что несколько успокоило пострадавшую женщину: ведь когда он вырывал у нее швабру и бегал над ней, она была уверена, что он вот-вот начнет бить ее лежащую ногами.

Прибыли сотрудники полиции, но они по ошибке поднялись на крышу соседнего дома – того самого, где живет нападавший. И в этот момент на крышу бомбоубежища, где была избитая Лариса Шилина, полетели огромные куски черепицы – не успокоившись, избивший ее парень начал забрасывать ее черепицей и камнями. Зять хореографа обежал здание, увидел нападавшего, попытался его остановить, и тот надел ему на голову мешок со строительными материалами. Когда избивший его тещу мужчина начал бить зятя Ларисы, тот обезвредил его, просто придавив своим весом. К этому моменту подбежали полицейские и забрали всех в полицейский участок.

Дочь Ларисы отвезла ее в больницу, где ей обработали травмы и сделали проверки. Переломов не нашли – хотя из-за состояния лица женщины врачи опасались перелома глазницы, – описали сильные ушибы лица и тела, рваную рану на руке. Шилиной выписали больничный на месяц, но она не могла оставаться дома и отдыхать, как рекомендовали врачи: "Я же хореограф, у меня елки", – шутит Лариса.

Полиция очень активно включилась в расследование, против 26-летнего нападавшего был выписан запретительный ордер сроком на десять дней, на 9 января назначена очная ставка: по словам пострадавшей, парень на допросе заявил, что это она его избила и облила водой. Очной ставки Лариса Шилина не боится: она верит в способности следователей отличить преступника от жертвы и убеждена, что дело просто так не закроют. Хореографа активно поддерживает муниципалитет и родители ее любимых учеников.

Представитель полиции Михаил Зингерман прокомментировал инцидент: "Полиция очень быстро отреагировала на это происшествие и задержала подозреваемого, против него открыто уголовное дело. Ведётся следствие. Будет сделано все необходимое,чтобы хулиган получил заслуженное наказание".

Публикацию подготовила Елена Пепел