Более десяти тысяч заявок на признание дипломов ждут рассмотрения в минобразования

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре в очередной раз обсудила проблему длительного процесса признания иностранных дипломов: в некоторых случаях репатриантам приходится ждать признания диплома два года.

Ответственность за эту процедуру несет министерство образования, где в настоящий момент ожидают ответа 10635 заявок на подтверждение дипломов новых репатриантов, причем 7695 заявок поданы репатриантами из России и Украины. Остальные запросы поданы репатриантами из других стран, а также израильтянами, учившимися за рубежом.

На заседании комиссии выступили репатрианты, которые не могут устроиться на работу по специальности из-за невыносимых проволочек с подтверждениями дипломов, причем речь идет о людях крайне востребованных в Израиле специальностей. Для подтверждения дипломов от людей требуют выполнения абсурдных вещей, например, подтверждения по каждому пройденному во время обучения в вузе курсу.

Из-за отсутствия подтвержденного диплома репатрианты не могут устроиться на работу в общественном секторе, и даже не могут подать свою кандидатуру на конкурс. Биолог-вирусолог, выступавший на комиссии, поделился, что из-за проволочек с подтверждением его академической степени он вынужден работать на производстве.

"Я не могу объяснить репатриантам, почему они должны так долго ждать признания своих дипломов, – подчеркнул председатель комиссии Одед Форер (НДИ). – Решение правительства позволять министерству алии и интеграции оценивать дипломы лишь репатриантов, прибывших в Израиль с января 2025 года, абсурдно и лишено всякой логики. Более десяти тысяч человек ждут признания их дипломов, чтобы иметь возможность работать в Израиле по своей профессии, а правительству это безразлично".

Представительница министерства образования Ципи Вайнберг, ответственная за оценку дипломов из-за рубежа, признала, что в настоящий момент ведомство оценивает дипломы тех, кто подал заявку в июле 2023 года. По ее словам, подавшие заявку на признание докторской степени должны вначале предоставить министерству образования оценку предыдущих степеней.

По результатам прошлых заседаний был создан специальный отдел в министерстве алии и интеграции, но он создан лишь с 1 января 2025 года, и будет рассматривать заявки репатриантов, прибывающих с 1 января 2025 года.

По итогам заседания Одед Форер заявил, что следующее обсуждение этого вопроса он намерен провести совместно с государственной комиссией государственного контроля. Он также пообещал запросить данные об эмиграции из Израиля репатриантов, чья интеграция в стране не удалась из-за того, что они не смогли добиться признания дипломов и получить работу по профессии.