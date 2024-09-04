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Мемориальный комплекс увековечит память жертв войны "Железные мечи" в Ришон ле-Ционе

время публикации: 04 сентября 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 12:20
Мемориальный комплекс увековечит память жертв войны "Железные мечи" в Ришон ле-Ционе
Пресс-служба мэрии Ришон ле-Циона

Муниципалитет Ришон ле-Циона построит городской мемориал в память о жителях города, убитых террористами 7 октября 2023 и павших в ходе войны "Железные мечи". Погибли более 70 военнослужащих и гражданских, проживавших в этом городе или чьи ближайшие родственники живут в Ришон ле-Ционе.

Мемориал, как сообщает пресс-служба мэрии Ришон ле-Циона, послужит местом для изучения и исследования событий 7 октября, изучения истории еврейского народа и экскурсий учеников и студентов.

Мемориал находится на стадии разрешений на строительство и будет построен на площади около полутора гектаров на берегу озера Суперленд, рядом с Playbox. Закладка краеугольного камня на этом месте запланирована на октябрь 2024 года.

Стоимость строительства примерно 30 миллионов шекелей. Муниципалитет выделил первоначальную сумму 5 миллионов шекелей. Сбор средств продолжается.

Увековечение осуществляется при сотрудничестве с семьями погибших. Памятник был спроектирован Питером Бильбштейном, архитектором из Майами.

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