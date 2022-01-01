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NEWSru.co.il :: Экономика1 января 2022 г., 16:23

Рост цен в Стамбуле: резко дорожают энергия, топливо, товары и продукты питания

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Рост цен в Стамбуле: резко дорожают энергия, топливо, товары и продукты питания

В субботу, 1 января, было объявлено, что месячный рост инфляции в турецком Стамбуле был самым значительным за последние десять лет. Резко выросли цены на электроэнергию, на топливо, на автострахование и т.д., передает агентство Reuters.

Цены на электроэнергию в Стамбуле в декабре 2021 года выросли на 125% для коммерческих пользователей и примерно на 50% для домохозяйств. Природный газ подорожал на 50% для промышленного использования и на 25% для частных пользователей. Розничные цены выросли в среднем почти на 10%. Цены на бытовую технику выросли более чем на 20%, а цены на продукты питания выросли почти на 15%. При оптовые цены возросли примерно на 12%. Цены на бензин выросли на поллиры за литр (и составляют около 12,5 лиры), на дизельное топливо – на 1,29 лиры.


Отметим, что в Стамбуле живут более 15 миллионов человек (почти пятая часть всего населения Турции).

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