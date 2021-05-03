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NEWSru.co.il :: Экономика3 мая 2021 г., 21:44

ЦСБ: уровень безработицы в середине апреля – 8%, выплата пособий по безработице может быть прекращена досрочно

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ЦСБ: уровень безработицы в середине апреля – 8%, выплата пособий по безработице может быть прекращена досрочно

Согласно данным центрального статистического бюро, в середине апреля 2021 года уровень безработицы в Израиле (включающий также находящихся в неоплачиваемом отпуске) с 8,9% до 8%.

Это означает, что за первые две недели апреля на работу вышли 39 тысяч человек. Безработными все еще остаются 322 тысячи человек, к которым следует добавить 118 тысяч человек, лишившихся работы в период кризиса и не находящихся в активном поиске новой работы.

Таким образом, расширенный уровень безработицы снизился на 1% и составил 10,6%.


Согласно действующему закону о программе экономической помощи для борьбы с кризисом, принятому летом 2020 года, снижение уровня безработицы ниже 10% приводит к сокращению размера пособия по продленной безработице на 10%. Это сокращение касается тех, кто получает пособие не на основании обычного закона, а на основании закона об экономической программе. Поскольку уровень безработицы опустился ниже 10% еще в середине марта, то сокращение пособий произойдет 21 мая.

Если же к концу апреля уровень безработицы сократится до 7,5%, то автоматическая выплата пособий по безработице на основании закона о программе экономической помощи будет прекращена досрочно, 21 июня, а не 1 июля. В результате за июнь пособие будет выплачено только частично.

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