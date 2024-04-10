x
10 апреля 2024
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2024
|
10 апреля 2024
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Fitch снизил прогноз на кредитный рейтинг Китая

время публикации: 10 апреля 2024 г., 09:26 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 09:26
Fitch снизил прогноз на кредитный рейтинг Китая
AP Photo/Henny Ray Abrams

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении прогноза на суверенный кредитный рейтинг Китая в иностранной валюте со стабильного на негативный.

Снижение прогноза, означающее возможность снижения рейтинга в краткосрочной перспективе, связано "с растущим уровнем экономической неопределенности и с ослабевшими из-за попыток Пекина изменить модель экономического роста денежно-кредитными механизмами защиты".

Сам рейтинг на текущий момент оставлен на уровне А+. Отметим, что на таком же уровне и также с негативным прогнозом находится кредитный рейтинг Израиля по версии Fitch.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 апреля 2024

Рейтинговое агентство Fitch оставило кредитный рейтинг Израиля на уровне А+
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 декабря 2023

Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне "CC"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 ноября 2023

Агентство Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам США со стабильного до негативного