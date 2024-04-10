Fitch снизил прогноз на кредитный рейтинг Китая

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении прогноза на суверенный кредитный рейтинг Китая в иностранной валюте со стабильного на негативный.

Снижение прогноза, означающее возможность снижения рейтинга в краткосрочной перспективе, связано "с растущим уровнем экономической неопределенности и с ослабевшими из-за попыток Пекина изменить модель экономического роста денежно-кредитными механизмами защиты".

Сам рейтинг на текущий момент оставлен на уровне А+. Отметим, что на таком же уровне и также с негативным прогнозом находится кредитный рейтинг Израиля по версии Fitch.