Рейтинговое агентство Fitch оставило кредитный рейтинг Израиля на уровне А+

Рейтинговое агентство Fitch оставило кредитный рейтинг Израиля на отметке А+, в связи с продолжающейся войной сохранив также негативный прогноз. Об этом агентство сообщило во вторник, 2 апреля.

По словам экономистов Fitch, расширение военных действий может привести к "значительному ухудшению кредитных показателей Израиля". В кредитном агентстве ожидают также роста бюджетного дефицита и объема государственного долга Израиля.

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