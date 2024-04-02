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Экономика

Рейтинговое агентство Fitch оставило кредитный рейтинг Израиля на уровне А+

время публикации: 02 апреля 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 14:29
Рейтинговое агентство Fitch оставило кредитный рейтинг Израиля на уровне А+
AP Photo/Henny Ray Abrams

Рейтинговое агентство Fitch оставило кредитный рейтинг Израиля на отметке А+, в связи с продолжающейся войной сохранив также негативный прогноз. Об этом агентство сообщило во вторник, 2 апреля.

По словам экономистов Fitch, расширение военных действий может привести к "значительному ухудшению кредитных показателей Израиля". В кредитном агентстве ожидают также роста бюджетного дефицита и объема государственного долга Израиля.

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