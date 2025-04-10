Китай наращивает импорт нефти из Ирана

Три крупные международные аналитические компании, специализирующиеся на рынке морских перевозок и энергетики, сообщили о существенном росте объемов закупки Китаем иранской нефти в марте 2025 года.

Согласно данным компании Vortexa, занимающейся мониторингом морских перевозок, импорт нефти Китаем из Ирана превысил в марте 1,8 миллиона баррелей в день в прошлом месяце, достигнув исторического максимума. Параллельно компания отметила рост уровня запасов нефти в провинции Шаньдун, крупном нефтяном центре Китая.

Фирма Platts оценила объем импорта иранской нефти в Китай в марте в 1,91 миллиона баррелей нефти, что на 11% выше предыдущего рекорда, установленного в августе 2024 года

Аналитическая компания Kpler оценила мартовский импорт иранской нефти в Китай в 1,37 миллиона баррелей, отметив, что это является пятимесячным максимумом.

В любом случае, данные всех мониторинговых компаний указывают, что 90% иранской нефти закупаются Китаем (что составляет около 13% от общих китайских закупок нефти), причем закупаются с существенной скидкой от рыночной цены.

Аналитики связывают рост закупки иранской нефти с желанием КНР успеть увеличить запасы до ужесточения антииранских санкций, направленного на борьбу с танкерным "теневым" флотом и с обходными схемами поставок.