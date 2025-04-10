Израиль вводит защитную пошлину на импорт марихуаны из Канады

Министр экономики Нир Баркат принял решение принять рекомендации консультативной комиссии и ввести защитную пошлину на импорт медицинской марихуаны из Канады в размере 165% сроком на четыре года.

Для вступления в силу указ должен быть утвержден также министром финансов Бецалелем Смотричем и финансовой комиссией Кнессета.

Проверка главы департамента Дани Таля, к которому обратились израильские производители медицинской марихуаны, показала, что канадские производители продают свою продукцию по демпинговым ценам.

В то же время импортеры марихуаны признают, что в целом имеет место перепроизводство продукции, однако утверждают, что ситуация не соответствует определению демпинга. Кроме того, они подчеркивают, что в последние годы доля местного производства на рынке медицинской марихуаны выросла с 48,5% до 76,4%, что свидетельствует об отсутствии демпинга.

Импортеров поддержало министерство здравоохранение, утверждающее, что оценка министерства экономики основана на фактологических и методологических ошибках, поскольку была сделана на базе крайне неполной информации, предоставленной незначительным количеством производителей.

Антимонопольное управление, проводившее проверку требования израильских производителей медицинской марихуаны о введении защитной пошлины на импорт медицинской марихуаны из Канады, пришло к выводу, что рекомендация ответственного за защитные пошлины в министерстве экономики основана на неверных данных.

В антимонопольном управлении пришли к выводу, что импортеры покупают медицинскую марихуану по цене выше канадской, что лишает основания любые разговоры о демпинге. В отчете главы антимонопольного управления Михаль Коэн указывается, что Таль при сравнении цен полностью игнорировал данные о содержании каннабиоидов в различных сортах марихуаны, фактически сравнивая дешевые сорта с дорогими концентратами.