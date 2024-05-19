x
19 мая 2024
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2024
|
19 мая 2024
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Красном море хуситы атаковали танкер, шедший в Китай с российской нефтью

время публикации: 19 мая 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 11:17
В Красном море хуситы атаковали танкер, шедший в Китай с российской нефтью
Indian Navy via AP

Центральное командование вооруженных сил США сообщает подробности инцидента, происшедшего 18 мая в Красном море, когда шедший под флагом Панамы танкер был атакован баллистической ракетой. По этим данным, удару подверглось судно M/T Wind, принадлежащее греческой судоходной компании и направлявшееся из России в Китай.

"Ракетный удар привел к частичному затоплению, потере хода и управления. Пострадавших не было. Корабль передал сигнал бедствия, но помощь ему не потребовалась – экипаж самостоятельно вернул ход и управление, после чего танкер продолжил путь", – сообщают вооруженные силы США.

"Злоумышленное и безответственное поведение поддерживаемых Ираном хуситов подрывает региональную стабильность и угрожает жизням моряков, следующих через Красное море или через Аденский залив", – добавляет CENTCOM.

Согласно иранской редакции "Радио Свобода", танкер шел в Китай из Новороссийска с грузом нефти. Также отмечается, что он входит в состав "теневого флота", осуществляющего поставки нефти в КНР из находящейся под западными санкциями Венесуэлы.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 мая 2024

Centcom: перехвачены четыре БПЛА-камикадзе, выпущенных йеменскими хуситами
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 мая 2024

Хуситы сообщили, что атаковали американский эсминец
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 мая 2024

Убытки Египта из-за действий хуситов в Красном море превысили $1,2 млрд