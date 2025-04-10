"Тив-Таам" получил разрешение на покупку импортера продуктов азиатской кухни "Мизрах-Маарав"

Антимонопольное управление разрешило торговой сети "Тив-Таам" приобрести импортера продуктов азиатской кухни "Мизрах-Маарав" за 121 миллион шекелей.

Получение разрешения было одним из основных предварительных условий сделки. Также "Тив-Тааму" придется погасить все займы, выданные компанией "Мизрах-Маарав" ее владельцу Одеду Калифу и выполнить ряд других требований по урегулированию отношений между "Мизрах-Маарав" и Калифом.

По оценке "Тив-Таама", покупка "Мизрах-Маарав" позволит ей существенно расширить импортную деятельность и клиентскую базу на рынке предприятий общественного питания