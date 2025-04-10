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Экономика

"Тив-Таам" получил разрешение на покупку импортера продуктов азиатской кухни "Мизрах-Маарав"

Азия
Потребление
время публикации: 10 апреля 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 07:21
"Тив-Таам" покупает импортера продуктов азиатской кухни "Мизрах-Маарав"
Hagit Rabinowitz/Flash90

Антимонопольное управление разрешило торговой сети "Тив-Таам" приобрести импортера продуктов азиатской кухни "Мизрах-Маарав" за 121 миллион шекелей.

Получение разрешения было одним из основных предварительных условий сделки. Также "Тив-Тааму" придется погасить все займы, выданные компанией "Мизрах-Маарав" ее владельцу Одеду Калифу и выполнить ряд других требований по урегулированию отношений между "Мизрах-Маарав" и Калифом.

По оценке "Тив-Таама", покупка "Мизрах-Маарав" позволит ей существенно расширить импортную деятельность и клиентскую базу на рынке предприятий общественного питания

Экономика
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