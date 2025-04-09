Дональд Трамп на 90 дней отложил введение новых пошлин в отношении 75 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что введение новых пошлин в отношении 75 стран откладывается на 90 дней. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Президент США пишет, что из-за неуважения, проявляемого Китаем к мировым рынкам, пошлины на импорт из Китая будут повышены до 125%, и это решение вступает в силу немедленно. "В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай осознает, что времена, когда можно было обирать США и другие страны, больше не приемлемы", — написал президент США.

При этом Трамп сообщает, что в связи с обращением представителей более чем 75 стран с предложением обсудить вопросы, касающиеся торговли и тарифов, он принял решение приостановить введение новых пошлин на 90 дней. В этот период будет действовать сниженный тариф в размере 10%."