x
10 апреля 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2025
|
10 апреля 2025
|
последняя новость: 15:55
10 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Хотем" требует от армии исключить "Тив Таам" из списка мест, где можно реализовать льготы

ЦАХАЛ
Праздники
время публикации: 10 апреля 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 16:04

Организация "Хотем" обратилась к министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Эялю Замиру с требованием исключить торговую сеть "Тив Таам" из списка льготных магазинов для резервистов, сообщает INN.

В письме "Хотем" отмечается, что сеть "Тив Таам" продает свинину и квасное в период праздника Песах, чем "наносит серьезный вред святыням Израиля".

Далее в обращении сказано: "Армия обороны Израиля – это армия еврейского народа, и она не может предоставлять финансовую выгоду маркетинговой сети, которая нарушает эти ценности".

По мнению активистов "Хотем", "предоставление льготы может быть истолковано как игнорирование ценностей и убеждений значительной части военнослужащих резерва".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 апреля 2025

Резервисты получат бонусы за 2024 год до праздника Песах
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 апреля 2025

"Тив-Таам" получил разрешение на покупку импортера продуктов азиатской кухни "Мизрах-Маарав"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 февраля 2025

Меньше всего повышение НДС отразилось на ценах в "Ошер Аде" и "Тив Тааме"