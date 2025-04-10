"Хотем" требует от армии исключить "Тив Таам" из списка мест, где можно реализовать льготы
время публикации: 10 апреля 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 16:04
Организация "Хотем" обратилась к министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Эялю Замиру с требованием исключить торговую сеть "Тив Таам" из списка льготных магазинов для резервистов, сообщает INN.
В письме "Хотем" отмечается, что сеть "Тив Таам" продает свинину и квасное в период праздника Песах, чем "наносит серьезный вред святыням Израиля".
Далее в обращении сказано: "Армия обороны Израиля – это армия еврейского народа, и она не может предоставлять финансовую выгоду маркетинговой сети, которая нарушает эти ценности".
По мнению активистов "Хотем", "предоставление льготы может быть истолковано как игнорирование ценностей и убеждений значительной части военнослужащих резерва".
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