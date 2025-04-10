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Экономика

Слияние в мире моды: Prada покупает Versace

Мода
время публикации: 10 апреля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 21:30
Слияние в мире моды: Prada покупает Versace
AP Photo/Luca Bruno

Дом моды Prada объявил о покупке дома Versace у группы Capri Holdings за 1,38 миллиарда долларов, после того, как семья Прада дала свое окончательное согласие на сделку.

Capri, международная холдинговая компания в сфере высокой моды, владеющая такими брендами, как Michael Kors и Jimmy Choo, ранее пыталась быть проданной компании Tapestry, но сделка была отменена.

Теперь, когда спрос на люксовые бренды ослабевает, а стоимость жизни растет, продажа Versace позволит Capri сосредоточиться на сокращении своих долгов и оздоровлении других своих брендов, таких как Coach, в то время как Prada укрепляет свои позиции в качестве доминирующего игрока на мировом рынке моды.

Согласно Wall Street Journal, одобрение сделки поступило от семьи Прада только в прошлый четверг утром. Семья колебалась с принятием решения в течение длительного времени на фоне рыночных потрясений.

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Prada ведет переговоры о покупке Versace, сумма сделки может составить почти 1,5 млрд евро