Слияние в мире моды: Prada покупает Versace

Дом моды Prada объявил о покупке дома Versace у группы Capri Holdings за 1,38 миллиарда долларов, после того, как семья Прада дала свое окончательное согласие на сделку.

Capri, международная холдинговая компания в сфере высокой моды, владеющая такими брендами, как Michael Kors и Jimmy Choo, ранее пыталась быть проданной компании Tapestry, но сделка была отменена.

Теперь, когда спрос на люксовые бренды ослабевает, а стоимость жизни растет, продажа Versace позволит Capri сосредоточиться на сокращении своих долгов и оздоровлении других своих брендов, таких как Coach, в то время как Prada укрепляет свои позиции в качестве доминирующего игрока на мировом рынке моды.

Согласно Wall Street Journal, одобрение сделки поступило от семьи Прада только в прошлый четверг утром. Семья колебалась с принятием решения в течение длительного времени на фоне рыночных потрясений.