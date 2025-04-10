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Экономика

CNBC: Белый дом повысил пошлины для Китая до 145%

Дональд Трамп
Китай
время публикации: 10 апреля 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 18:30
CNBC: Белый дом повысил пошлины для Китая до 145%
AP Photo/Martin Meissner

Телеканал CNBC сообщил, что Белый дом в очередной раз повысил пошлины на импорт из Китая до 145%. Обозреватели отмечают, что это стало самым агрессивным шагом в торговой политике Дональда Трампа с начала его второго президентского срока.

Это решение было принято после того, как накануне Трамп объявил о повышении сбора с импорта из Китая со 104% до 125%, на что Пекин отреагировал введением ответной пошлины в размере 84%.

В Белом доме утверждают, что этот шаг направлен на изменение баланса после того, как в течение десятилетий Китай проводил "несправедливую" торговую политику.

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