ЦСБ Израиля опубликовало изменения в составе индекса потребительских цен

Центральное статистическое бюро Израиля сообщило об изменениях в составе индекса потребительских цен, вносимых раз в два года на основании данных об изменениях в потребительских привычках населения.

В новой потребительской корзине удельный вес расходов на жилье вырос с 26% до 26,7%, а удельный вес расходов на транспорт и связь – с 17,5% до 18,6%. Доля расходов на здоровье выросла с 6% до 6,3%.

В то же время доля расходов на образование, культуру и развлечения снизилась с 10,1% до 9,3%, а доля одежды и обуви – с 3% до 2,7%.

Доля продуктов питания помимо овощей и фруктов осталась без изменений – 14,9%, тогда как доля овощей и фруктов снизилась с 3,3% до 3%.

Среди подразделов стоит отметить увеличение доли расходов на табачные изделия в средней потребительской корзине с 2,5% до 2,7%, а доли расходов на отдых за границей – с 3,5% до 4,5%.