Суд отклонил претензии бедуинов на земли в Негеве, "подаренные их предку султаном Абдул-Хамидом"

Окружной суд Беэр-Шевы отклонил иск группы бедуинских семей с требованием признать их право собственности на 50 тысяч дунамов земли в Негеве, зарегистрированных в 1980-е годы в качестве государственных земель.

Истцы утверждали, что земля была подарена их предку Хамад-паше аль-Суфи, османским султаном Абдул-Хамидом (правил в 1876-1909 годах). По утверждению истцов, государство зарегистрировало землю на себя в рамках "ошибочной и неверной" процедуры, намеренно проигнорировав их права.

Государство, представленное адвокатом Товой Бухрис из прокуратуры Южного округа, утверждало, что срок давности иска истек, поскольку истцы не проверяли состояние земли в течение многих лет и не представили никаких доказательств своих прав.

Судья Яаков Данино отметил в своем решении проблемы в идентификации недвижимости, на которую предъявлялись претензии, и недостаточность заявленной цепочки прав, и отклонил требования истцов.

Суд также обязал истцов выплатить судебные издержки в размере 30,000 шекелей.