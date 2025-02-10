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Экономика

В 2024 году дорожные камеры в Израиле зафиксировали 274 тысячи нарушений ПДД

Полиция
Автомобили
Штрафы
время публикации: 10 февраля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 09:49
В 2024 году дорожные камеры в Израиле зафиксировали 274 тысячи нарушений ПДД
Пресс-служба полиции Израиля

Согласно данным полиции Израиля, в 2024 году дорожные камеры типа "Алеф 3", фиксирующие нарушение скоростного режима, выписали водителям 170 035 штрафов.

Это приблизительно на 700 штрафов больше, чем в 2023 году и на 36 тысяч штрафов меньше, чем в 2022 году, когда за обслуживание камер "Алеф-3" отвечала не дорожная полиция, а компания "Малам Тим".

Еще 104103 штрафа выписали тактические камеры, фиксирующие такие нарушения, как пользование мобильным телефоном за рулем и т.д.

Это на 43 тысячи штрафов больше, чем в 2023 году и на 48 тысяч штрафов больше, чем в 2022 году.

При этом полиция не сообщает о типах штрафов, поэтому из представленных ею данных нет возможности узнать о поступлениях в госказну от штрафов за нарушения ПДД.

Экономика
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