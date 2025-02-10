В 2024 году дорожные камеры в Израиле зафиксировали 274 тысячи нарушений ПДД

Согласно данным полиции Израиля, в 2024 году дорожные камеры типа "Алеф 3", фиксирующие нарушение скоростного режима, выписали водителям 170 035 штрафов.

Это приблизительно на 700 штрафов больше, чем в 2023 году и на 36 тысяч штрафов меньше, чем в 2022 году, когда за обслуживание камер "Алеф-3" отвечала не дорожная полиция, а компания "Малам Тим".

Еще 104103 штрафа выписали тактические камеры, фиксирующие такие нарушения, как пользование мобильным телефоном за рулем и т.д.

Это на 43 тысячи штрафов больше, чем в 2023 году и на 48 тысяч штрафов больше, чем в 2022 году.

При этом полиция не сообщает о типах штрафов, поэтому из представленных ею данных нет возможности узнать о поступлениях в госказну от штрафов за нарушения ПДД.