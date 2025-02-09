Оборот торговых сетей вырос в 2024 году на 7,2% в сравнении с 2023 годом

Центральное статистическое бюро опубликовало отчет об общем обороте торговых сетей в Израиле (речь идет как о сетях продуктов питания и домашней химии, так и о сетях, специализирующихся на других товарах, таких как одежда и обувь, товары для дома, канцелярские товары и другое).

В соответствии с этим отчетом, с октября по декабрь 2024 года общий оборот торговых сетей вырос на 2,1% после роста на 4,8% (в постоянных целях) в период с июля по сентябрь 2024 года. Оборот продуктовых торговых сетей вырос за последний квартал 2024 года на 1,5% после роста на 1,6% в третьем квартале 2024 года.

За весь 2024 год оборот торговых сетей в постоянных ценах вырос на 7,2% по сравнению с 2023 годом, тогда как в 2023 году он вырос на 2,1% в сравнении с 2022 годом. Оборот продуктовых сетей вырос за 2024 год на 2,7% (в постоянных ценах) в сравнении с 2023 годом, это произошло после роста на 1,7% в 2023 году в сравнении с 2022 годом.