Lufthansa вынуждена совершить 18000 рейсов без пассажиров

Авиационный консорциум Lufthansa Group сообщил, что в зимние месяцы будет вынужден совершить 18000 полетов без пассажиров, чтобы не потерять права на взлеты и посадки в аэропортах государств Евросоюза.

Авиакомпании получают от аэропортов так называемые "слоты" - промежутки времени на взлет и посадку. Согласно действующим инструкциям, аэропорты имеют право отменить их, если авиаперевозчики не использовали по меньшей мере половину из них.

До пандемии показатель составлял 80%. Авиакомпании, несущие убытки из-за полетов без пассажиров, настаивают на еще большем сокращении, мотивируя это, в том числе, и соображениями экологии. Регулятор ЕС сопротивляется давлению.