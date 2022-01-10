Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
15 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика10 января 2022 г., 14:45

Lufthansa вынуждена совершить 18000 рейсов без пассажиров

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Lufthansa вынуждена совершить 18000 рейсов без пассажиров

Авиационный консорциум Lufthansa Group сообщил, что в зимние месяцы будет вынужден совершить 18000 полетов без пассажиров, чтобы не потерять права на взлеты и посадки в аэропортах государств Евросоюза.

Авиакомпании получают от аэропортов так называемые "слоты" - промежутки времени на взлет и посадку. Согласно действующим инструкциям, аэропорты имеют право отменить их, если авиаперевозчики не использовали по меньшей мере половину из них.

До пандемии показатель составлял 80%. Авиакомпании, несущие убытки из-за полетов без пассажиров, настаивают на еще большем сокращении, мотивируя это, в том числе, и соображениями экологии. Регулятор ЕС сопротивляется давлению.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:49 Дефицит бюджета сократился до 4,5%
15:25 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро повысились
14:45 Lufthansa вынуждена совершить 18000 рейсов без пассажиров
10:03 Австралия потратит миллиарды на американские танки
18:19 Либерман: "Не будет денежных подарков. Помощь получат только пострадавшие бизнесы"
12:35 Итоги валютных торгов: курс доллара не изменился, курс евро немного снизился
07:39 Валютные резервы Банка Израиля превысили 213 млрд долларов
20:51 51% израильтян считают судебную систему страны коррумпированной
15:24 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро повысились
12:03 Публикация протокола ФРС окрасила биржевые экраны в красный
Загрузка...