Резервистская служба во время войны дорого обойдется охранникам школ и детских садов

Охранники школ и детских садов, работающие по подряду от охранных компаний, получили еще одно крайне неприятное известие: при расчете средней зарплаты для выплаты компенсаций за "непрерывность занятости" в период летних каникул не учитывается время, проведенное охранниками на резервистской службе ("милуим"). По мнению системы, в период резервистской службы охранники не зарабатывали ни шекеля – и поэтому их зарплата за летние месяцы будет еще ниже.

Схема занятости охранников школ и детских садов предусматривает почасовую оплату. В самом начале войны, в октябре и ноябре 2023 года, учебные заведения по всей стране были закрыты по распоряжению Командования тыла – и охранники не получили оплаты за эти месяцы до сих пор.

По коллективным договорам, действующим в этой отрасли, муниципалитеты и местные советы обязаны предоставить работающим через подрядчиков альтернативную занятость, например, в детских лагерях ("кейтанот"), а при отсутствии такой работы – заплатить среднюю месячную зарплату из расчета за последние девять месяцев. Из-за неоплаченных дней в октябре и ноябре средняя зарплата за девять месяцев оказалась на треть меньше.

Однако на этом проблемы не закончились: выяснилось, что охранники, которые в период войны призывались на резервистскую службу, получат оплату за летние каникулы еще меньше, потому что период "милуим" при расчете средней зарплаты за летние каникулы не учитывается вообще.

Экономическое издание The Marker приводит несколько примеров: в течение 15 лет работавший охранником образовательных учреждений Йоси в октябре 2023 года был вызван по срочной повестке "цав 8", и прослужил до января. Вернувшись, он вновь начал работать, но обнаружил, что за летние каникулы его зарплата будет на несколько тысяч шекелей ниже: в расчет взяли его зарплату за время работы, и 0 шекелей за те месяцы, которые он прослужил в "милуим". Йоси растит шестерых детей и не представляет, как прокормить семью, ведь в июле и августе его зарплата будет даже меньше минимальной.

Попытки исправить ситуацию ни к чему не привели: ни местные власти, ни министерство национальной безопасности, которое передает бюджеты на оплату охранников муниципалитетам и местным советам, ни ЦАХАЛ никакого решения предложить не могут.

Алекс Тенцер, председатель Штаба защиты прав работающих через подрядчиков ("Мате ле-маан овдей каблан"), комментируя для Newsru.co.il сложившуюся ситуацию, подчеркнул: "На сегодняшний день во всем Израиле есть пять тысяч охранников школ и детских садов, – отметил в беседе с Newsru.co.il Алекс Тенцер. – Сотни из них были в "милуиме". Почти все охранники получат в июле и в августе на 30%-50% меньше зарплаты из-за войны, поскольку для расчета зарплат за эти месяцы берется средняя зарплата за последние 10 месяцев".

По словам Тенцера, из-за специфики работы школ в Израиле размер зарплат охранников не постоянный: в один месяц зарплата может составлять 7000 шекелей, а в другой, из-за праздников – всего 5000. "Потерянные" формулой расчета месяцы простоя начала войны и месяцы "не замеченной" резервистской службы сделают итоговые числа в зарплатных ведомостях охранников за июль-август совсем грустными.

"В октябре 2023 года школы не работали, и охранники получили зарплаты меньше, потому что у них было меньше рабочих дней, – поясняет Терцер. – А те, которые были в "милуиме", не получили зарплаты совсем, потому что служили резервистскую службу. Это просто нонсенс, ведь для расчета считается только трудовая зарплата".

Экономическая компания органов местной власти, отвечающая за распределение бюджетов, объясняет, что вопрос об оплате за непрерывность занятости охранников необходимо адресовать министерству национальной безопасности, поскольку местные власти рассчитывают зарплату охранников за период каникул по инструкциям министерства национальной безопасности.

Министерство национальной безопасности утверждает, что оно перечисляет бюджеты местным властям, а те оплачивают охранникам месяцы каникул, исходя из средней зарплаты за год. При этом министерство национальной безопасности утверждает, что ведомству не сообщали о каких-либо проблемах с оплатой охранникам, чья средняя зарплата пострадала от последствий войны, и этот вопрос "будет рассмотрен".

"Когда министерство национальной безопасности утверждает, что оно не знает об этой проблеме – это ложь, – подчеркивает Алекс Тенцер. – Было заседание в Кнессете, на котором я присутствовал, этот вопрос обсуждался. Все всё знали, просто никого это не интересует. Полиция, которая несет ответственность за передачу денег местным властям и подрядчикам, министр финансов, который обязан эти бюджеты выделить. Все всё знали. А ведь когда эти люди получат зарплаты на 50% меньше, 1 сентября просто некому будет охранять школы, все эти люди уволятся. Мне звонит человек и говорит: у меня шестеро детей, я пять месяцев был в армии, что я должен делать?! И мне нечего ему ответить".