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Канцелярия Идит Сильман просила сократить зарплату сотруднику, призванному на резервистскую службу

время публикации: 24 июня 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 20:04
Канцелярия Идит Сильман просила сократить зарплату сотруднику, призванному на резервистскую службу
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия министра экологии Идит Сильман ("Ликуд") просила сократить зарплату консультанту, призванному на резервистскую службу. Об этом сообщили израильские СМИ 24 июня.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", после того, как не было получено разрешение на сокращение зарплаты резервиста, канцелярия Сильман попросила забрать у него служебный автомобиль и передать его другому служащему.

Из министерства экологии сообщили, что "в свете широкого призыва на резервистскую службу необходимо было обеспечить бесперебойную работу ведомства и поэтому рассматривалась возможность заменить отсутствующих работников или перераспределить их обязанности". В министерстве отмечают, что на всех этапах предполагалось, что после возвращения из армии резервист сможет вернуться на свое рабочее место на старых условиях.

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