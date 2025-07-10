Трамп объявил о 50-процентной пошлине на импорт из Бразилии

Бразилия стала 22-й страной, на импорт из которой США введут пошлины с 1 августа и, если ничего не изменится, речь идет о самой высокой пошлине из объявленных до сих пор.

Согласно письму президента США Дональда Трампа, 50-процентная пошлина будет введена в связи с "правовыми действиями против бывшего президента Жаира Болсонару и американских технологических компаний".

Ранее было объявлено о введении пошлины в 40% на импорт из Мьянмы и Лаоса, 36% - из Камбоджи и Таиланда, 35% - из Сербии и Бангладеш, 32% - из Индонезии, 30% - из Боснии и Герцеговины, Алжира, Ирака, Ливии и Шри-Ланки, 25% - из Молдовы, Филиппин, Брунея, Туниса, Японии, Южной Кореи, Малайзии и Казахстана.