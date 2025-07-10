Государство прекратит оплату отеля для эвакуированных из поврежденных домов
время публикации: 10 июля 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 07:26
Налоговое управление, оплачивающее размещение в отелях для жителей домов, поврежденных ракетными обстрелами, предупредило, что оплата прекратится с 1 августа.
В связи с этим в отели будут направлены работники компенсационного фонда, которые должны помочь эвакуированным помочь найти решения для долгосрочного размещения.
В исключительных случаях (инвалидность или особые потребности, требующие адаптированного решения) срок пребывания в отеле может быть продлен.