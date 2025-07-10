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Экономика

Государство прекратит оплату отеля для эвакуированных из поврежденных домов

Недвижимость
Налоги
время публикации: 10 июля 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 07:26
Государство прекратит оплату отеля для эвакуированных из поврежденных домов
Flash90

Налоговое управление, оплачивающее размещение в отелях для жителей домов, поврежденных ракетными обстрелами, предупредило, что оплата прекратится с 1 августа.

В связи с этим в отели будут направлены работники компенсационного фонда, которые должны помочь эвакуированным помочь найти решения для долгосрочного размещения.

В исключительных случаях (инвалидность или особые потребности, требующие адаптированного решения) срок пребывания в отеле может быть продлен.

Экономика
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