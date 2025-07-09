Трамп объявил о пошлинах на импорт из еще 7 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из 6 стран в дополнение к 14 странам, о которых было объявлено накануне.

Продукция из Алжира, Ирака, Ливии и Шри-Ланки будет облагаться пошлиной в размере 30%, продукция из Молдовы , Филиппин и Брунея – пошлиной в размере 25%.

Ранее было объявлено о введении пошлины на импорт из Камбоджи и Таиланда в размере 36%, из Сербии и Бангладеш – в 35%, из Индонезии – в 32%, из Боснии и Герцеговины – в 30%, из Туниса – в 25%.

Также пошлина в 25% будет взиматься с товаров из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Казахстана, 30% пошлины – с товаров из Южной Африки и 40% - с товаров из Мьянмы и Лаоса.