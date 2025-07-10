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Экономика

Власти Ирана продлили ограничения на авиасообщение

Авиация
Иран
время публикации: 10 июля 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 10:14
Власти Ирана продлили ограничения на авиасообщение
AP Photo/Vahid Salemi

Власти Исламской республики Иран продлили до 1 августа ограничения на авиасообщение, что привело к отмене множества авиарейсов.

В частности, об отмене авиарейсов в Тегеран до 1 августа объявила российская компания "Аэрофлот".

"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", – сообщили в "Аэрофлоте".

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