Власти Ирана продлили ограничения на авиасообщение

Власти Исламской республики Иран продлили до 1 августа ограничения на авиасообщение, что привело к отмене множества авиарейсов.

В частности, об отмене авиарейсов в Тегеран до 1 августа объявила российская компания "Аэрофлот".

"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", – сообщили в "Аэрофлоте".