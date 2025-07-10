Междугородние поездки на такси в Израиле подорожают на 16%

С 1 августа стоимость междугородней поездки на такси вырастет на 16%. Одновременно министерство транспорта планирует отменить проведенное в апреле подорожание поездок на такси внутри города на 4%.

Водители такси давно жалуются, что при текущих тарифах междугородние поездки являются нерентабельными, что привело к резкому сокращению такси в таких местах, как аэропорт Бен-Гурион, и развитию рынка нелегальных подвозок.