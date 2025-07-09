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Экономика

"Партнер" объявил 7 октября выходным днем по выбору

время публикации: 09 июля 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 23:06
"Партнер" объявил 7 октября выходным днем по выбору
June 27, 2017. Photo by Flash90

После нескольких месяцев трудового конфликта оператор сотовой связи "Партнер" подписал новый коллективный трудовой договор с рабочим комитетом компании.

В рамках договора зарплаты работников компании повышены на 10%.

Также договор предусматривает субсидирование яслей и летних лагерей для детей работников, обеспечение регулярного скрининга работниц на предмет раннего выявления рака молочной железы.

Кроме того, компания первой в частном секторе решила включить 7 октября в список дат, в которые работник может взять выходной день по выбору.

Экономика
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