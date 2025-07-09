"Партнер" объявил 7 октября выходным днем по выбору
время публикации: 09 июля 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 23:06
После нескольких месяцев трудового конфликта оператор сотовой связи "Партнер" подписал новый коллективный трудовой договор с рабочим комитетом компании.
В рамках договора зарплаты работников компании повышены на 10%.
Также договор предусматривает субсидирование яслей и летних лагерей для детей работников, обеспечение регулярного скрининга работниц на предмет раннего выявления рака молочной железы.
Кроме того, компания первой в частном секторе решила включить 7 октября в список дат, в которые работник может взять выходной день по выбору.