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Израиль

Финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод бюджетов на образование и эвакуированных

Кнессет
Моше Гафни
Бюджет
время публикации: 08 июля 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 17:30
Финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод бюджетов на образование и эвакуированных
Yonatan Sindel/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета под председательством Моше Гафни утвердила два бюджетных перевода.

Около 900 миллионов шекелей будут перечислены в качестве оплаты пребывания эвакуированных в гостиницах до 7 июля 2025 года – речь идет о запланированной помощи жителям северных и южных районов противостояния, которые были эвакуированы в ходе войны "Железные мечи".

Излишки бюджета министерства образования в размере 2,84 миллиарда шекелей будут перечислены на финансирование различных сфер, таких как специальное образование ("хинух меюхад"), оплата питания для детей, финансирование школьных развозок, интернатов, а также арабского образования и проектов для трудных подростков.

Израиль
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