Финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод бюджетов на образование и эвакуированных

Финансовая комиссия Кнессета под председательством Моше Гафни утвердила два бюджетных перевода.

Около 900 миллионов шекелей будут перечислены в качестве оплаты пребывания эвакуированных в гостиницах до 7 июля 2025 года – речь идет о запланированной помощи жителям северных и южных районов противостояния, которые были эвакуированы в ходе войны "Железные мечи".

Излишки бюджета министерства образования в размере 2,84 миллиарда шекелей будут перечислены на финансирование различных сфер, таких как специальное образование ("хинух меюхад"), оплата питания для детей, финансирование школьных развозок, интернатов, а также арабского образования и проектов для трудных подростков.