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Экономика

С 1 апреля такси подорожает на 4%, но вскоре тарифы могут вырасти снова

Цены
время публикации: 24 марта 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 18:57
С 1 апреля такси подорожает на 4%, но вскоре тарифы могут вырасти снова
Miriam Alster/FLASH90

С 1 апреля поездки на такси подорожают на 4% в соответствии с ростом индекса цен, но ожидается, что это не последняя корректировка тарифов.

По информации "Мако", в планах министерства финансов и транспорта поднять стоимость междугородних поездок на такси на 16%. Представители двух ведомств намерены собраться на следующей неделе для решения этого вопроса.

Водители такси утверждают, что нынешние тарифы на междугородние поездки делают их нерентабельными и непривлекательными. Именно этим они объясняют сложности с такси в аэропорту "Бен-Гурион". Ожидается, что с увеличением тарифов проблемы с поиском такси исчезнут.

Отметим, что еще в июне министерство транспорта сообщало о намерении поднять тарифы на междугородние поездки на такси на 20%.

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