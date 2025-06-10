Минэнерго хочет создать интерактивную карту зарядок для электромобилей

Министерство энергетики опубликовало проект постановления, обязывающего сети зарядки электромобилей передавать государству информацию об объемах и паттернах пользования их точками зарядки.

Цель постановления – создание интерфейса, позволяющего отслеживать ситуацию с точками зарядки в режиме реального времени, облегчая тем самым возможность пользования ими для владельцев электромобилей.