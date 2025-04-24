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Экономика

Tesla открыла в Израиле точки зарядки нового поколения

время публикации: 24 апреля 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 08:44
Tesla открыла в Израиле точки зарядки нового поколения
AP Photo/David Zalubowski

Компания Tesla Israel, являющаяся оператором сети точек зарядки электромобилей компании Tesla, представила новое поколение точек зарядки V4.

Первые точки установлены в торговом центре "Малха" в Иерусалиме. На данный момент они поддерживают мощность 250 киловатт/час, как и зарядки V3, однако по мере необходимости мощность может быть увеличена до 500 кВт/ч. Так, в США зарядки V4 с января 2025 года обеспечивают мощность 325 кВт/ч.

Кроме того, V4 оснащены более длинным кабелем, который может обслуживать и электромобили других производителей, если компания решит открыть им доступ к точке зарядки (на данный момент такая возможность открыта только в Эйлате).

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