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Экономика

Revolut и Rapyd ведут переговоры о получении лицензии от Банка Израиля

Банк Израиля
время публикации: 10 июня 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 21:35
AP Photo/Business Wire

Британско-литовский онлайн-банк Revolut и израильская финтек-компания Rapyd ведут переговоры с Банком Израиля о получении лицензии на работу на израильском рынке, сообщает "Калькалист".

Обе компании намерены на данном этапе получить урезанную лицензию, дающую право на предоставление услуг в сфере кредитования и депозитов, а не на полноформатную банковскую деятельность в Израиле.

Revolut, основанный в 2015 году американо-украинским предпринимателем Николаем Сторонским и инженером Владом Яценко, действует в Европейском союзе под надзором Банка Литвы. Revolut работает по модели цифрового банкинга в 50 странах мира и обслуживает 52 миллиона клиентов. В 2023 году он уже получил израильский банковский код.

Rapyd, основанная в 2015 году Ариком Штильманом, Аркадием Карпманом и Омером Приэлем, обслуживает платформу международных денежных транзакций. Будучи израильской компанией, на текущий момент она не имеет лицензии на работу в Израиле.

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