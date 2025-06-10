Revolut и Rapyd ведут переговоры о получении лицензии от Банка Израиля

Британско-литовский онлайн-банк Revolut и израильская финтек-компания Rapyd ведут переговоры с Банком Израиля о получении лицензии на работу на израильском рынке, сообщает "Калькалист".

Обе компании намерены на данном этапе получить урезанную лицензию, дающую право на предоставление услуг в сфере кредитования и депозитов, а не на полноформатную банковскую деятельность в Израиле.

Revolut, основанный в 2015 году американо-украинским предпринимателем Николаем Сторонским и инженером Владом Яценко, действует в Европейском союзе под надзором Банка Литвы. Revolut работает по модели цифрового банкинга в 50 странах мира и обслуживает 52 миллиона клиентов. В 2023 году он уже получил израильский банковский код.

Rapyd, основанная в 2015 году Ариком Штильманом, Аркадием Карпманом и Омером Приэлем, обслуживает платформу международных денежных транзакций. Будучи израильской компанией, на текущий момент она не имеет лицензии на работу в Израиле.