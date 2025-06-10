Uber начнет испытания беспилотных такси

Весной следующего года Uber начнет тестирование своих роботакси в Лондоне – речь идет о полностью автономных автомобилях, в которых не будет водителя-наблюдателя за рулем, пишет BBC.

Сервис по заказу такси будет работать в партнерстве с британской компанией Wayve, специализирующейся на разработке беспилотных транспортных средств под управлением искусственного интеллекта. Сейчас ее технологии проходят испытания на улицах Лондона под контролем человека, в соответствии с местными нормами. Об этом было объявлено после того, как правительство Великобритании снова пересмотрело регулирование в сфере беспилотного транспорта.

Изначально запуск беспилотных автомобилей в стране планировался на 2026 год, затем был перенесен на вторую половину 2027-го. Однако теперь власти объявили об ускоренной программе внедрения автономных коммерческих сервисов – таких как беспилотные такси и автобусы – чтобы они могли появиться на дорогах раньше запланированного.

Пока неизвестно, смогут ли пользователи воспользоваться беспилотными автомобилями Uber в рамках тестов – компания уточняет, что детали еще находятся в стадии разработки.

В марте Uber уже запустила роботакси в Остине, штат Техас. Там беспилотные машины работают до 20 часов в сутки, семь дней в неделю. Пассажиры могут выбрать поездку на автономном авто при его наличии, причем стоимость проезда не отличается от обычной. В том же городе свою конкурирующую службу автономных такси планирует запустить Tesla – старт намечен на июнь.

Полностью автономные машины уже преодолели миллионы километров на дорогах общего пользования в разных странах, включая Китай, ОАЭ и Сингапур. Тем не менее, вопрос о том, насколько они безопаснее, или опаснее, обычных автомобилей, остается открытым.

Исследования, основанные на данных из США, показывают, что автономный транспорт попадает в аварии реже, чем машины, управляемые людьми. Однако в странах, где роботакси уже работают, фиксировались различные инциденты – от ДТП до случаев, когда пассажиры не могли выбраться из салона.