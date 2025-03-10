ЦСБ снизило экономический рост Израиля за 2024 год

Центральное статистическое бюро Израиля уточнило макроэкономические показатели за четвертый квартал 2024 года и за весь минувший год.

Так, темпы экономического роста в четвертом квартале составили 2% в годовом исчислении, а не 2,5%. Соответственно, годовой рост ВВП составил 0,9%, а не 1%, как сообщалось ранее, а уровень жизни (ВВП на душу населения) снизился на 0,4%, а не на 0,3%.

Сокращение ВВП предпринимательского сектора в 2024 году оказалось более существенным, и составило -0,8%, а не -0,6%, а рост частного потребления – менее значительным (3,7% вместо 3,9%).