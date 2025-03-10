Ави Маоз объявил, что будет голосовать против госбюджета

Замминистра в министерстве главы правительства и депутат Кнессета Ави Маоз, представляющий партию "Ноам", заявил, что не будет голосовать за государственный бюджет.

По его словам, " ситуация, когда бюджет религиозно-национальных талмуд-тор дискриминируется, и родители, которые во время войны отслужили сотни дней, должны платить большие деньги за образование своих детей, очень проблематична. Нелогично, что я спасу правительство, а мои избиратели останутся обделенными".

Напомним, что ранее об отказе голосовать за госбюджет заявили министр строительства Ицхак Гольдкнопф (голосует в правительстве, но не в Кнессете) и депутаты Яаков Теслер и Моше Рот из "Яадут а-Тора".