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Экономика

Ави Маоз объявил, что будет голосовать против госбюджета

Бюджет
время публикации: 10 марта 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 22:11
Ави Маоз объявил, что будет голосовать против госбюджета
Olivier Fitoussi/Flash90

Замминистра в министерстве главы правительства и депутат Кнессета Ави Маоз, представляющий партию "Ноам", заявил, что не будет голосовать за государственный бюджет.

По его словам, " ситуация, когда бюджет религиозно-национальных талмуд-тор дискриминируется, и родители, которые во время войны отслужили сотни дней, должны платить большие деньги за образование своих детей, очень проблематична. Нелогично, что я спасу правительство, а мои избиратели останутся обделенными".

Напомним, что ранее об отказе голосовать за госбюджет заявили министр строительства Ицхак Гольдкнопф (голосует в правительстве, но не в Кнессете) и депутаты Яаков Теслер и Моше Рот из "Яадут а-Тора".

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