Мэрия Хайфы объявила об отмене фронтальных занятий в Кирьят-Шмуэле и Кирьят-Хаиме

Мэрия Хайфы сообщила, что в связи с ракетными обстрелами принято решение, что в Кирьят-Хаиме и Кирьят-Шмуэле в среду, 9 октября, занятия в учебных заведениях будут проводиться по интернету.

Ранее Управление тылом сообщило об ужесточении инструкций для населения в ряде пригородов Хайфы, однако новые указания об отмене занятий в учебных заведениях не коснулись Кирьят-Хаима и Кирьят-Шмуэля.

Согласно решению Управления тылом, ужесточены инструкции для жителей Кирьят-Аты, Кирьят-Бялика, Кирьят-Яма, Кирьят-Моцкина.

В этих населенных пунктах запрещена работа учебных заведений, работа предприятий и учреждений возможна только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в указанное время.

Разрешено проведение собраний с участием не более 50 человек на открытой местности, и до 250 в помещении.

Пляжи закрыты.