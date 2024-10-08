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Израиль

Мэрия Хайфы объявила об отмене фронтальных занятий в Кирьят-Шмуэле и Кирьят-Хаиме

время публикации: 08 октября 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 21:37
Мэрия Хайфы объявила об отмене фронтальных занятий в Кирьят-Шмуэле и Кирьят-Хаиме
Chaim Goldberg/Flash90

Мэрия Хайфы сообщила, что в связи с ракетными обстрелами принято решение, что в Кирьят-Хаиме и Кирьят-Шмуэле в среду, 9 октября, занятия в учебных заведениях будут проводиться по интернету.

Ранее Управление тылом сообщило об ужесточении инструкций для населения в ряде пригородов Хайфы, однако новые указания об отмене занятий в учебных заведениях не коснулись Кирьят-Хаима и Кирьят-Шмуэля.

Согласно решению Управления тылом, ужесточены инструкции для жителей Кирьят-Аты, Кирьят-Бялика, Кирьят-Яма, Кирьят-Моцкина.

В этих населенных пунктах запрещена работа учебных заведений, работа предприятий и учреждений возможна только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в указанное время.

Разрешено проведение собраний с участием не более 50 человек на открытой местности, и до 250 в помещении.

Пляжи закрыты.

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